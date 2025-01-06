Баку обвинил Ереван во втором за сутки обстреле позиций ВС Азербайджана
Армения второй раз за сутки обстреляла позиции Азербайджана в приграничном Лачинском районе. Об этом заявили в пресс-службе азербайджанского Министерства обороны.
«6 января около 14:10 подразделения ВС Армении с позиций в Горисском районе республики вновь обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в окрестностях населённого пункта Забух в Лачинском районе», — говорится в сообщении Минобороны.
В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страны находятся на пороге подписания мирного договора. Он отметил, что процесс согласования затягивался из-за задержек со стороны Армении, но при этом подчеркнул, что обе стороны практически завершили работу над текстом соглашения. Ранее Алиев отклонил предложение Еревана подписать отдельные пункты договора, заявив, что сначала необходимо утвердить все оставшиеся положения документа.
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