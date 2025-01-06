Баку обвинил Ереван во втором за сутки обстреле позиций ВС Азербайджана

Армения второй раз за сутки обстреляла позиции Азербайджана в приграничном Лачинском районе. Об этом заявили в пресс-службе азербайджанского Министерства обороны.

«6 января около 14:10 подразделения ВС Армении с позиций в Горисском районе республики вновь обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в окрестностях населённого пункта Забух в Лачинском районе», — говорится в сообщении Минобороны.