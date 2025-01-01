Баку потребовал от Тегерана остановить разжигание антиазербайджанских настроений

Временного поверенного в делах Ирана в Баку Джафара Агаи Мариана пригласили в МИД Азербайджана, чтобы выразить недовольство тем, что в исламской республике власти якобы закрывают глаза на разрастание антиазербайджанских настроений. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства закавказской страны.

«На встрече иранской стороне был выражен решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и его президента, прозвучавшими 29 декабря на мероприятии в Ардебиле с участием представителя верховного лидера Ирана в этой провинции Хасана Амели, которое транслировалось по радио- и телеканалам иранской новостной сети», — указано в тексте.

Там также отмечается, что «Иран создаёт благоприятную почву для антиазербайджанской пропаганды, разрушая отношения между странами и вызывая вражду между народами». В министерстве добавили, что требуют от иранских властей пресечь провокации.