Азербайджан ужесточил правила пребывания для россиян
В Азербайджане ужесточили правила пребывания россиян в стране. Теперь без визы они могут находиться только 90 дней, хотя раньше в безвизовом режиме на территории страны россияне имели право находиться 180 дней в течение года. Соответствующий указ подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
«Граждане РФ, а также лица, постоянно проживающие в РФ, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — указано в документе.
Новые правила вступят в силу 1 января 2025 года.
Решение Баку пересмотреть правила пребывания россиян в республике связано с новыми правилами безвизового пребывания иностранцев в РФ, которые вступят в силу 1 января. Так, безвизовые иностранцы смогут находиться на территории нашей страны не более 90 суток суммарно в течение календарного года.
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