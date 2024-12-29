Азербайджан ужесточил правила пребывания для россиян

В Азербайджане ужесточили правила пребывания россиян в стране. Теперь без визы они могут находиться только 90 дней, хотя раньше в безвизовом режиме на территории страны россияне имели право находиться 180 дней в течение года. Соответствующий указ подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

«Граждане РФ, а также лица, постоянно проживающие в РФ, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — указано в документе.

Новые правила вступят в силу 1 января 2025 года.