В Госдуме задумались о визах для мигрантов после задержания убийцы Кириллова
Депутат ГД Матвеев призвал ввести визы для мигрантов после убийства Кириллова
Экстренные службы работают на месте убийства генерала Игоря Кириллова 17 декабря 2024 года. Фото © Life.ru
Депутат Госдумы Михаил Матвеев высказал мнение, что введение визового режима с государствами Средней Азии является наилучшим способом защиты от террористов. Заявление прозвучало в интервью порталу News.ru. Парламентарий отметил, что данный шаг становится особенно важным в условиях проведения специальной военной операции.
Матвеев подчеркнул, что наличие открытых границ и безвизового въезда выглядит абсурдным в нынешних условиях. По его словам, если будет введён визовый режим, то процесс получения документов непременно должен включать проверку переписки и аккаунтов в социальных сетях заявителей.
«Единственный логичный вывод из этой ситуации — это визовый режим, который позволит тщательно проверять каждого человека, въезжающего в страну», — резюмировал депутат.
Напомним, что 17 декабря генерал-лейтенант Игорь Кириллов стал жертвой теракта на юго-востоке Москвы. Сегодня утром был задержан подозреваемый в этом преступлении — мигрант из Узбекистана по имени Ахмад Курбанов. На допросе он сообщил, что получил указания от кураторов из Украины. В качестве вознаграждения ему обещали $100 тысяч и паспорт одной из европейских стран. МВД Узбекистана уже прокомментировало задержание своего гражданина.