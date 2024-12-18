В Госдуме задумались о визах для мигрантов после задержания убийцы Кириллова

Депутат Госдумы Михаил Матвеев высказал мнение, что введение визового режима с государствами Средней Азии является наилучшим способом защиты от террористов. Заявление прозвучало в интервью порталу News.ru. Парламентарий отметил, что данный шаг становится особенно важным в условиях проведения специальной военной операции.

Матвеев подчеркнул, что наличие открытых границ и безвизового въезда выглядит абсурдным в нынешних условиях. По его словам, если будет введён визовый режим, то процесс получения документов непременно должен включать проверку переписки и аккаунтов в социальных сетях заявителей.