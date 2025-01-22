Алиев и Зеленский провели встречу в Давосе по инициативе Киева
Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в Давосе. Обложка © Сайт президента Азербайджана
Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом говорится на сайте главы Азербайджана.
«В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности», — сказано в публикации.
Пресс-служба Алиева отметила, что встреча была организована по инициативе украинской стороны.
Владимир Зеленский пытается получить максимум выгоды из давосского форума. Ранее в ходе мероприятия он принялся хвастаться своими «хорошими отношениями» с новым главой США Дональдом Трампом. А ещё он заявил, что хотел бы закончить конфликт с Россией в ближайшее время. При этом киевский главарь зачем-то бросил камень в огород Европы, заявив, что не уверен, будет ли у ЕС место за столом переговоров о завершении конфликта.