Алиев и Зеленский провели встречу в Давосе по инициативе Киева

«В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности», — сказано в публикации .

Владимир Зеленский пытается получить максимум выгоды из давосского форума. Ранее в ходе мероприятия он принялся хвастаться своими «хорошими отношениями» с новым главой США Дональдом Трампом. А ещё он заявил, что хотел бы закончить конфликт с Россией в ближайшее время. При этом киевский главарь зачем-то бросил камень в огород Европы, заявив, что не уверен, будет ли у ЕС место за столом переговоров о завершении конфликта.