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Регион
22 января, 11:20

Алиев и Зеленский провели встречу в Давосе по инициативе Киева

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в Давосе. Обложка © Сайт президента Азербайджана

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в Давосе. Обложка © Сайт президента Азербайджана

Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом говорится на сайте главы Азербайджана.

«В ходе беседы были обсуждены связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности», — сказано в публикации.

Пресс-служба Алиева отметила, что встреча была организована по инициативе украинской стороны.

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Зеленский помечтал о расширении территорий США за счёт России

Владимир Зеленский пытается получить максимум выгоды из давосского форума. Ранее в ходе мероприятия он принялся хвастаться своими «хорошими отношениями» с новым главой США Дональдом Трампом. А ещё он заявил, что хотел бы закончить конфликт с Россией в ближайшее время. При этом киевский главарь зачем-то бросил камень в огород Европы, заявив, что не уверен, будет ли у ЕС место за столом переговоров о завершении конфликта.

Юрий Лысенко
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