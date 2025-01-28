В Словакии нашли способ надавить на Зеленского по вопросу о транзите газа
Фицо: Угроза снятия санкций с России изменит решение Зеленского по газу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил надавить на Владимира Зеленского и ускорить решение вопроса о транзите российского газа через территорию Украины. Политик считает, что угроза снятия европейских санкций с Москвы поможет изменить позицию главы киевского режима. Об этом сообщает портал Teraz.
«Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро», — высказал своё мнение премьер Словакии.
Ранее с похожим заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он указал, что антироссийские санкции будут продлены, если Киев возобновит поставки голубого топлива через территорию страны. Тем временем Владимир Зеленский заявил, что готов на транзит азербайджанского газа вместо российского.
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