В Словакии нашли способ надавить на Зеленского по вопросу о транзите газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил надавить на Владимира Зеленского и ускорить решение вопроса о транзите российского газа через территорию Украины. Политик считает, что угроза снятия европейских санкций с Москвы поможет изменить позицию главы киевского режима. Об этом сообщает портал Teraz.

«Это язык, который Зеленский понимает. Он знает, что если мы прекратим все санкции против России, то он рискует не получить от ЕС ни одного евро», — высказал своё мнение премьер Словакии.