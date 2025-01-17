Европа идёт на рекорд по закупкам газа из РФ после остановки транзита через Украину
Politico: ЕС закупает газ у России рекордными объёмами после остановки транзита
Страны ЕС начали импортировать газ из России рекордными темпами, после того как транзит российского голубого топлива через территорию Украины был остановлен. Об этом пишет издание Politico Europe, ссылаясь на собранную компанией Kpler статистику.
«За первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тыс. т сжиженного природного газа из России», — сказано в материале.
Издание отмечает, что государства Европы очевидно не очень старательно пытаются побороть ресурсную зависимость от России, хотя много раз декларировали такое намерение. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года Евросоюз потребил 760,1 тысячи тонн сжиженного газа.
Ранее помощник государственного секретаря Штатов по энергоресурсам Джеффри Пайетт заявил, что Незалежная никогда не пойдёт на возобновление прокачки газа РФ в Европу через свою территорию. Напомним, что «Газпром» остановил транзит через Украину 1 января в 08:00.
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