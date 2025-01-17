Европа идёт на рекорд по закупкам газа из РФ после остановки транзита через Украину

Страны ЕС начали импортировать газ из России рекордными темпами, после того как транзит российского голубого топлива через территорию Украины был остановлен. Об этом пишет издание Politico Europe, ссылаясь на собранную компанией Kpler статистику.

«За первые 15 дней 2025 года 27 стран Европейского союза импортировали 837,3 тыс. т сжиженного природного газа из России», — сказано в материале.