Норвегия может спровоцировать рассвет России неожиданным «подарком»
ICIS прогнозирует рассвет России при сокращении Норвегией поставок нефти и газа
Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может подтолкнуть страны Европы к более тесному сотрудничеству с Москвой и привести к рассвету России. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).
«Закат для Норвегии — это рассвет для России... Призыв открыть трубы и ворота для дешевого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии», — прогнозирует руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.
Согласно оценке эксперта, среди стран, которым Россия может нарастить поставки нефти и газа, аналитики выделяют Словакию и Венгрию. Он уверен, что такое развитие событий на рынке энергоресурсов подбодрит политиков дружественных Москве европейских государств.
Напомним, что 13 января ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» на Кубани, через которую идёт газ в «Турецкий поток». План Киева остановить поставки топлива в Турцию и Европу был сорван – все БПЛА сбиты, а российский газ продолжает подаваться по «Турецкому потоку». В Кремле попытку ВСУ атаковать станцию сочли актом энерготерроризма. А Лавров объяснил, что именно США хотят вывести «Турецкий поток» из строя. Захарова объявила наводчиком атаки ВСУ Вашингтон.
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