Норвегия может спровоцировать рассвет России неожиданным «подарком»

Сокращение поставок нефти и газа Норвегией может подтолкнуть страны Европы к более тесному сотрудничеству с Москвой и привести к рассвету России. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD).

«Закат для Норвегии — это рассвет для России... Призыв открыть трубы и ворота для дешевого российского газа со временем будет становиться всё громче, поскольку цены на газ растут из-за сокращения добычи в Норвегии», — прогнозирует руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер.