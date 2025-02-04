В Бундестаге требуют отчёта у правительства после слов Зеленского о «пропаже» миллиардов
Депутат Бундестага Дагделен просит правительство составить отчёт по помощи Киеву
Правительство ФРГ должно как можно быстрее предоставить разъяснения насчёт того, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков, которые были отправлены Украине в качестве финансовой помощи. Об этом у себя в соцсети Х заявила депутат бундестага Севим Дагделен после признания Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда более $100 миллиардов долларов иностранной помощи.
«Допустим, Зеленский не знает, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков. Федеральное правительство должно предоставить разъяснения и отчёт в срочном порядке до 23 февраля», — написала депутат.
На самом деле Владимир Зеленский разглагольствовал на тему того, что Украина получила гораздо меньше заявленного. Ранее он заявил, что не знает куда делись американские 200 миллиардов, поскольку Киев, по его словам, не получил даже половины от этой суммы. Постпред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что 100 млрд из них украинский политик просто попилил с друзьями, а ответственность теперь перекладывает на США.
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