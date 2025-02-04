В Бундестаге требуют отчёта у правительства после слов Зеленского о «пропаже» миллиардов

Правительство ФРГ должно как можно быстрее предоставить разъяснения насчёт того, куда делись миллиарды немецких налогоплательщиков, которые были отправлены Украине в качестве финансовой помощи. Об этом у себя в соцсети Х заявила депутат бундестага Севим Дагделен после признания Владимира Зеленского о том, что он не знает, куда более $100 миллиардов долларов иностранной помощи.