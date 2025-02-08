Трамп наказал прокурора МУС, приказавшего «арестовать» Путина
Reuters: Трамп ввёл санкции против прокурора, выдавшего ордер на «арест» Путина
Прокурор МУС Карим Хан. Обложка © Х / NurembergAcadem
США ввели экономические и туристические санкции против прокурора и судьи Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который когда-то инициировал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина, пишет Reuters. Чиновник оказался первым лицом, против которого объявлены ограничения командой американского лидера Дональда Трампа.
«Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические санкции и санкции на поездки, санкционированные президентом США Дональдом Трампом», — указано в тексте.
Санкции, как поясняется, приняты как начальные ответные меры против трибунала по военным преступлениям, который был уличён в инициировании расследований против граждан и союзников США.
Напомним, что 20 мая прокурор суда в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. 4 июня комитет Конгресса США начал готовить законопроект о санкциях против МУС. Карим Хан также известен тем, что именно он запросил ордер на «арест» президента России Владимира Путина. Сам ордер был выдан в марте 2023 года.