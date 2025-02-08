Трамп наказал прокурора МУС, приказавшего «арестовать» Путина

США ввели экономические и туристические санкции против прокурора и судьи Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, который когда-то инициировал ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина, пишет Reuters. Чиновник оказался первым лицом, против которого объявлены ограничения командой американского лидера Дональда Трампа.

«Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым лицом, на которого были наложены экономические санкции и санкции на поездки, санкционированные президентом США Дональдом Трампом», — указано в тексте.