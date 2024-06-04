Конгресс США готовит санкции против МУС, чтобы защитить Нетаньяху Комитет Конгресса США поддержал законопроект о санкциях против МУС из-за Израиля 4 июня, 07:57 Конгресс США готовит законопроект против МУС. Обложка © freepik / DejaVu_Designs

Процедурный комитет Конгресса США утвердил законопроект, который разрешает вводить санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), запросившего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда израильских чиновников. Об этом говорится на сайте Конгресса.

В документе прописаны спецмеры против представителей МУС. В частности, им могут отказывать в визах, блокировать счета, активы и препятствовать сделкам с недвижимостью в США. Как утверждается в тексте, санкции возможны в том случае, если МУС продолжит попытки преследовать каких-либо лиц, которые связаны с США или являются союзниками.

В поддержку законопроекта высказались девять членов Конгресса, а против — только трое. В тексте подчёркивается, что недовольство США в частности вызвали действия прокурора МУС Карима Хана, который призвал арестовать израильских политиков за военные преступления и гуманитарную катастрофу в секторе Газа.

Авторы Татьяна Миссуми