Конгресс США готовит санкции против МУС, чтобы защитить Нетаньяху
Комитет Конгресса США поддержал законопроект о санкциях против МУС из-за Израиля
Конгресс США готовит законопроект против МУС. Обложка © freepik / DejaVu_Designs
Процедурный комитет Конгресса США утвердил законопроект, который разрешает вводить санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), запросившего ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда израильских чиновников. Об этом говорится на сайте Конгресса.
В документе прописаны спецмеры против представителей МУС. В частности, им могут отказывать в визах, блокировать счета, активы и препятствовать сделкам с недвижимостью в США. Как утверждается в тексте, санкции возможны в том случае, если МУС продолжит попытки преследовать каких-либо лиц, которые связаны с США или являются союзниками.
В поддержку законопроекта высказались девять членов Конгресса, а против — только трое. В тексте подчёркивается, что недовольство США в частности вызвали действия прокурора МУС Карима Хана, который призвал арестовать израильских политиков за военные преступления и гуманитарную катастрофу в секторе Газа.
Напомним, что 20 мая прокурор суда в Гааге Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Он обосновал решение масштабными ударами по сектору Газа, в результате которых погибли десятки тысяч человек. Это вызвало серьёзную волну критики как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. Президент США Джо Байден назвал позицию МУС возмутительной, а в Государственном департаменте заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль.