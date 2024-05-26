Захарова отреагировала на слова прокурора МУС об ордере на арест Нетаньяху
Захарова спросила прокурора МУС Хана, когда Британию накажут за бомбёжку Ирака
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала вопрос прокурору Международного уголовного суда (МУС) Кариму Хану о том, когда инстанция накажет Великобританию за удары по Ираку. Так дипломат отреагировала на его сравнение действий Израиля в секторе Газа и Соединённого Королевства относительно Ирландской республиканской армии (ИРА).
"Ему осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак и когда их за это накажет МУС", — с иронией написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, в интервью британской газете The Sunday Times Карим Хан отверг обвинения в том, что требование выдать ордер на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху ставит знак равенства между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По его словам, Тель-Авив имеет право на оборону, однако это не позволяет ему совершать военные преступления. Прокурор привёл в пример борьбу Великобритании с ИРА в XX веке, боевики которой совершили ряд терактов и даже пытались убить экс-премьера королевства Маргарет Тетчер. Хан напомнил, что в ответ Лондон не хотел "сбросить бомбу" на Белфаст — столицу Северной Ирландии.
Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта 20 мая. Прокурор обосновал решение мастшабными ударами по сектору Газа, в результате которых погибли десятки тысяч человек. Это вызвало серьёзную волну критики как в Тель-Авиве, так и в Вашингтоне. Например, президент США Джо Байден назвал позицию МУС возмутительной, а в Государственном департаменте заявили, что суд может преследовать Россию, но не Израиль. В Кремле сочли такую реакцию любопытной.