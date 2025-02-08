Шеф Пентагона едет призвать Европу завершить конфликт на Украине «как можно скорее»

Глава Минобороны США Пит Хегсет на будущей неделе нанесёт визит в Германию, Бельгию и Польшу, а также встретится в Брюсселе с контактной группой, чтобы обсудить вопросы поставок оружия Украине. Об этом сказано в распространённом сообщении Пентагона.

«Министр обороны США Пит Хегсет 10 февраля отправится из Вашингтона в недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу», — сказано в заявлении.

Из Германии новый шеф Пентагона поедет в Брюссель, где состоится совещание министров обороны стран НАТО и заседание контактной группы по Украине. На первом совещании под председательством Британии Хегсету поручено подтвердить приверженность президента США Дональда Трампа дипломатическому прекращению конфликта на Украине «как можно скорее».