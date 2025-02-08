На Украине возмутились использованием русского языка на заседаниях
Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился по поводу использования русского языка на заседаниях местных органов власти. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Согласно проведённому исследованию, русский язык применялся на 24% пленарных заседаний местных советов в десяти областях страны, что нарушает действующее законодательство. Кремень подчеркнул, что во время обсуждений русский язык использовали как представители власти, так и обычные граждане.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский выступил с предложением сделать русский язык вторым государственным. Он считает, что это поможет разрешить конфликты между гражданами страны. Напомним, что в 2019 году Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который требует от граждан его использования во всех сферах жизни.
Life.ru