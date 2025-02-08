На Украине возмутились использованием русского языка на заседаниях

Согласно проведённому исследованию, русский язык применялся на 24% пленарных заседаний местных советов в десяти областях страны, что нарушает действующее законодательство. Кремень подчеркнул, что во время обсуждений русский язык использовали как представители власти, так и обычные граждане.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский выступил с предложением сделать русский язык вторым государственным. Он считает, что это поможет разрешить конфликты между гражданами страны. Напомним, что в 2019 году Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который требует от граждан его использования во всех сферах жизни.