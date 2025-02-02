Командование ВСУ посылает на самые опасные участки фронта подразделения, где больше всего оказалось русскоязычных бойцов. Об этом рассказала РИА «Новости» четырёхкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, сбежавшая в Россию после призыва в нацгвардию

«Я могу сказать, что эти части и эти подразделения (состоящие из русскоязычных — прим. Life.ru), они чаще как бы бросаются «на убой» при одинаковой специфике», — поделилась сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье девушка.

По словам чемпионки, наглядный пример — это 23-я отдельная бригада охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица», предназначенная для патрульно-постовой служб. Спортсменка напомнила, что это подразделение воюет на фронте уже давно, хотя совершенно не заточено под данные задачи.