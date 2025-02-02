Сбежавшая в Россию чемпионка Украины обвинила ВСУ в отправке солдат «на убой» за русский язык
Спортсменка Жалинская: Командиры ВСУ отправляют на убой русскоязычные батальоны
Лариса Жалинская. Обложка © ruwiki.ru
Командование ВСУ посылает на самые опасные участки фронта подразделения, где больше всего оказалось русскоязычных бойцов. Об этом рассказала РИА «Новости» четырёхкратная чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, сбежавшая в Россию после призыва в нацгвардию
«Я могу сказать, что эти части и эти подразделения (состоящие из русскоязычных — прим. Life.ru), они чаще как бы бросаются «на убой» при одинаковой специфике», — поделилась сбежавшая из оккупированного Киевом города Запорожье девушка.
По словам чемпионки, наглядный пример — это 23-я отдельная бригада охраны общественного порядка нацгвардии Украины «Хортица», предназначенная для патрульно-постовой служб. Спортсменка напомнила, что это подразделение воюет на фронте уже давно, хотя совершенно не заточено под данные задачи.
Ранее сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, как командование ВСУ отдало бойцам приказ сделать из Новоселидовки в ДНР кладбище, убив там всех людей, кто на вид младше 40 лет.