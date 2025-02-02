«Убить всех младше 40»: ВСУшник сдался в плен с белой футболкой вместо флага после жуткого приказа
Пленный: Командование ВСУ приказало убивать в Новоселидовке всех младше 40 лет
Сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, как командование ВСУ отдало бойцам приказ сделать из Новоселидовки в ДНР кладбище, убив там всех людей, кто на вид младше 40 лет. Об этом сообщила очевидица, местная жительница Лилия Хатько, слова которой передаёт РИА «Новости».
По её словам, к ним пришёл сдаваться в плен парень по имени Влад. Украинец рассказал российским солдатам, что командование отдало им приказ убивать каждого встречного, если тот выглядит младше 40 лет. Позднее из его рации донеслись коррективы: убить любого вне зависимости от возраста, если на нём нет опознавательных знаков.
Так украинским бойцам приказывали поступать и с гражданскими, и с волонтёрами, заключила женщна.
Ранее военнослужащие ВС РФ нашли в освобождённом селе Русское Поречное тела мирных жителей, которых убили боевики ВСУ. Трупы были обнаружены в подвалах. Одному солдаты отбили ноги до появления гематом, другие пять лежали в другом подвале, у них были взрывные и огнестрельные травмы. Пленный украинский боец признался, что он вместе с сослуживцами избил и изнасиловал молодую девушку, после чего ей пустили пулю в голову.
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