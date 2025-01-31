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Регион
31 января, 05:23

«Поставил девушку на колени и застрелил»: Пленный боец ВСУ раскрыл леденящие душу детали своих зверств под Курском

Боевики ВСУ убили 22 жителя курского села Русское Поречное, 11 из них — женщины

Группа из пяти военнослужащих ВСУ жестоко расправилась на 22 жителями курского села Русское Поречное. Некоторые из них перед гибелью подверглись коллективному изнасилованию. Тела жертв обнаружены в подвалах частных домов. Об этом РИА «Новости» рассказали в СК РФ.

Следствие установило, что в боевики вторглись в российский регион в сентябре 2024 года. Зверства учинили военнослужащие с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник, а также старший солдат Евгений Фабрисенко, которого удалось взять в плен. На допросе он рассказал, что участвовал в расправах над 11 мужчинами и 11 женщинами.

«Увидел в первом доме девушку лет 18-20. Потом мы с сослуживцами втроём избили её и изнасиловали. Я её поставил на колени, руки за голову и застрелил. Зашли во второй дом. Там одна женщина и двое мужчин. Мужчин убили. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили», — признался Фабрисенко.

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Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВС Украины, причастных к обстрелу Курской области 30 января. По данным следователей, ранения в результате теракта получили два мирных жителя.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Тимур Хингеев
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