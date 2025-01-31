«Поставил девушку на колени и застрелил»: Пленный боец ВСУ раскрыл леденящие душу детали своих зверств под Курском

Группа из пяти военнослужащих ВСУ жестоко расправилась на 22 жителями курского села Русское Поречное. Некоторые из них перед гибелью подверглись коллективному изнасилованию. Тела жертв обнаружены в подвалах частных домов. Об этом РИА «Новости» рассказали в СК РФ.

Следствие установило, что в боевики вторглись в российский регион в сентябре 2024 года. Зверства учинили военнослужащие с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник, а также старший солдат Евгений Фабрисенко, которого удалось взять в плен. На допросе он рассказал, что участвовал в расправах над 11 мужчинами и 11 женщинами.

«Увидел в первом доме девушку лет 18-20. Потом мы с сослуживцами втроём избили её и изнасиловали. Я её поставил на колени, руки за голову и застрелил. Зашли во второй дом. Там одна женщина и двое мужчин. Мужчин убили. Девушку избили, сорвали украшения, изнасиловали и убили», — признался Фабрисенко.