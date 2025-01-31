За ночь силы ПВО РФ поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами

В ночь с 30 на 31 января российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили воздушное пространство РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Из всех нейтрализованных целей 25 дронов были уничтожены над Ростовской областью, ещё восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской. В Ярославской области были сбиты четыре БПЛА, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.