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Регион
31 января, 04:29

За ночь силы ПВО РФ поразили 49 дронов ВСУ над семью регионами

В ночь с 30 на 31 января российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили воздушное пространство РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

Из всех нейтрализованных целей 25 дронов были уничтожены над Ростовской областью, ещё восемь — над Волгоградской, шесть — над Курской. В Ярославской области были сбиты четыре БПЛА, по два — над Белгородской и Воронежской областями, а также над Краснодарским краем.

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Напомним, что в результате ночных атак ранения получили житель Воронежской области. Обломки одного из сбитых дронов рухнули на его автомобиль.

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