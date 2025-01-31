Обломки сбитого дрона ВСУ ранили местного жителя в Воронежской области

Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы выявили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, один из сбитых аппаратов рухнул на автомобиль в южной части области. Водитель получил травму ноги. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. В этом же районе фрагменты БПЛА повредили частный дом и ферму.

«В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии», — добавил Гусев.