Обломки сбитого дрона ВСУ ранили местного жителя в Воронежской области
Дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы выявили и уничтожили несколько украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам чиновника, один из сбитых аппаратов рухнул на автомобиль в южной части области. Водитель получил травму ноги. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь. В этом же районе фрагменты БПЛА повредили частный дом и ферму.
«В Воронеже в результате падения подавленного беспилотника повреждено остекление на промышленном предприятии», — добавил Гусев.
Серия взрывов в ночь на 31 января прогремела и над Ростовской областью. Громкие звуки слышали жители Ростова-на-Дону, Батайска и Миллерово. Предварительно, сработали системы ПВО.
Life.ru