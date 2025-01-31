Серия взрывов прогремела над Ростовской областью из-за работы ПВО
SHOT: Взрывы прогремели над несколькими городами Ростовской области
Жители Ростовской области рассказали SHOT о мощных взрывах, что раздались около 01:00 над несколькими населёнными пунктами. Предварительно, системы ПВО отражают атаку украинских БПЛА.
Взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, Батайске, Миллерово, а также в районе села Кулешовка со стороны Азовского моря. Официальной информации о произошедшем пока нет.
Несколькими часами ранее Минобороны РФ также сообщило об уничтожении 17 украинских дронов. БПЛА удалось сбить над Крымом, а также Курской, Белгородской и Воронежской областями.
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