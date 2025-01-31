Серия взрывов прогремела над Ростовской областью из-за работы ПВО

Жители Ростовской области рассказали SHOT о мощных взрывах, что раздались около 01:00 над несколькими населёнными пунктами. Предварительно, системы ПВО отражают атаку украинских БПЛА.

Взрывы были слышны в Ростове-на-Дону, Батайске, Миллерово, а также в районе села Кулешовка со стороны Азовского моря. Официальной информации о произошедшем пока нет.