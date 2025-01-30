«Воронка какая»: Грибники нашли обломки дрона с украинскими надписями под Волгоградом
V1.ru: В селе Нижний Балыклей местные нашли обломки БПЛА с украинскими надписями
В селе Нижний Балыклей в Волгоградской области грибники обнаружили обломки беспилотника с надписями на украинском языке. Об этом сообщает региональный портал V1.ru.
Жители волгоградского села нашли обломки БПЛА в поле. Видео © V1.ru
Жители села сняли на видео воронку, которая могла образоваться после падения дрона. На обломках устройства обнаружены украинские фразы, например, «Не чiпати, рухома частина» («Не трогать, подвижная часть»). Глава Верхнебалыклейского сельского поселения Татьяна Якубова подтвердила, что дрон действительно упал в полях. По её словам, БПЛА нашли недалеко от жилых домов. Никаких значительных повреждений на местах падений обломков дрона не зафиксировано, отметила Якубова.
Напомним, накануне обломки беспилотника упали на предприятие в Кстовской промзоне. Там начался пожар. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.