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Регион
24 января, 09:57

Украинский дрон угодил в дом цыганского барона под Рязанью

Губернатор Малков поручил оказать помощь семье, которая пострадала от атаки ВСУ

Ночью 24 января Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Рязанскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор региона Павел Малков сообщил, что силами противовоздушной обороны России было уничтожено 20 дронов украинской армии.

Пострадал дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области. Видео © VK / Новости Рязани ВКонтакте

В результате атаки ВСУ пострадал дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области. Во время прилёта обломков внутри здания находилась его семья, в том числе — 12 детей.

Пострадал дом цыганского барона в Рязанской области. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала Mash, главу семьи зовут Антон. Он успел вывести всех 18 человек из дома до того, как начался пожар, никто не пострадал. Сейчас семья находится у родственников. Губернатор области пообещал, что буден оказана необходимая помощь.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. Жертв нет, материальный ущерб оценивается», — также уточнил Малков.

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Ранее ВСУ атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске. Работа одного из крупнейших предприятий микроэлектроники в России приостановлена. На заводе было зафиксировано шесть прилётов БПЛА, пострадали часть производственных помещений и склад. Среди персонала и местных жителей пострадавших нет.

Обложка ©

VK / Новости Рязани ВКонтакте

Алена Пенчугина
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