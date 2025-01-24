Украинский дрон угодил в дом цыганского барона под Рязанью

Ночью 24 января Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Рязанскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Губернатор региона Павел Малков сообщил, что силами противовоздушной обороны России было уничтожено 20 дронов украинской армии.

Пострадал дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области. Видео © VK / Новости Рязани ВКонтакте

В результате атаки ВСУ пострадал дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области. Во время прилёта обломков внутри здания находилась его семья, в том числе — 12 детей.

Пострадал дом цыганского барона в Рязанской области. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала Mash, главу семьи зовут Антон. Он успел вывести всех 18 человек из дома до того, как начался пожар, никто не пострадал. Сейчас семья находится у родственников. Губернатор области пообещал, что буден оказана необходимая помощь.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. Жертв нет, материальный ущерб оценивается», — также уточнил Малков.