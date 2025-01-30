Силы ПВО за два часа уничтожили 17 украинских дронов над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников ВС Украины в период с 19:50 до 22:00. О результативной работе зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.

«11 БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Республики Крым», — рассказали в ведомстве.