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Регион
30 января, 20:16

Силы ПВО за два часа уничтожили 17 украинских дронов над Россией

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 17 беспилотников ВС Украины в период с 19:50 до 22:00. О результативной работе зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.

«11 БПЛА сбиты над территорией Курской области и по два БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Республики Крым», — рассказали в ведомстве.

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Обстрелу 30 января подверглась и Курская область. В результате атаки пострадали два мирных жителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Илья Пушкарев
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