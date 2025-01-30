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30 января, 15:50

Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по жилому дому в курской деревне

Хинштейн: ВСУ атаковали два района Курской области, ранен мирный житель

ВСУ ударили по населенным пунктам Рыльского и Кореневского районов Курской области, в результате пострадал мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате попадания в жилой дом в деревне Воронок Рыльского района ранен хозяин дома. Само строение в результате прилёта загорелось. В настоящее время бойцы «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего, вся необходимая медицинская помощь ему будет оказана», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн также сообщил, что в Кореневском районе зафиксированы повреждения в нескольких местах: в селе Коренево разрушены два дома, в деревне Никипеловка — один. А в посёлке Коренево после обстрела произошло возгорание в одном из домов. Удар также затронул хозяйственную постройку в деревне Секерино. К счастью, обошлось без пострадавших, резюмировал врио губернатора.

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Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС. К счастью, обошлось без пострадавших и возгораний.

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ТАСС / Александр Щербак

Наталья Демьянова
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