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Регион
30 января, 14:28
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ВСУ готовят массированный удар по югу России

Военкоры сообщают, что украинские ВВС готовят массированный удар по югу России

Российские военкоры отмечают заметно усилившуюся активность военных самолётов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Стало известно, что украинская военная авиация может готовить очередной ракетный удар по российским территориям. Противник смотрит на юг России.

Журналисты сообщают, что в небе были замечены самолёты МиГ-29, Су-27, а также один F-16. Украинская армия массово подняла в воздух истребители с нескольких украинских аэродромов. Пока ударов, к счастью, не последовало. Однако расслабляться пока рано, ведь противник мог тренировать налёт, пишет телеграм-канал «Глобалистика».

Известно, что истребители были подняты в воздух сразу с четырёх аэродромов: в Черкассах, Миргороде и Канатово. Самолёт F-16 был отправлен с базы в Василькове. Лётчики двигались в сторону Днепропетровска — некоторая их часть сменила маршрут, а остальные пропали с радаров. Существует версия, что так ВСУ готовятся к атаке на Крым.

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Ранее ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС. К счастью, обошлось без пострадавших и возгораний Об этом сообщил временно исполняющий обязанности мэра Энергодара Максим Пухов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Алена Пенчугина
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