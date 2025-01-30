За последние полгода количество американских добровольцев, погибших в Украине, значительно возросло, сообщает CNN. В ходе расследования выяснилось, что более 20 американцев пропали без вести на передовой, а за последние шесть месяцев тела по меньшей мере пятерых не удалось вернуть с поля боя. На днях Россия репатриировала двоих из них обратно в Украину.

Рост числа потерь объясняется тем, что иностранцы стремительно заполняют пробелы в ослабленной обороне страны. Один из выживших американцев, известный под позывным Реднек, рассказал о том, как двое его соотечественников погибли под Покровском в конце сентября во время рискованной операции. Американцы и украинцы должны были взорвать мост возле Новогродовки, но их атаковал дрон. Несмотря на просьбы о возвращении, бойцы получили приказ продолжать выполнение задания, так как эвакуация была невозможна.

Реднек отметил, что некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам равные задачи, в то время как другие могли легко предать своих подчинённых. Он указал на «плохого офицера», который не делал различий между людьми и использовал их как расходный материал.