CNN сообщил о пропаже более 20 американских наёмников на Украине
CNN: Более 20 наёмников из США пропали без вести на Украине
За последние полгода количество американских добровольцев, погибших в Украине, значительно возросло, сообщает CNN. В ходе расследования выяснилось, что более 20 американцев пропали без вести на передовой, а за последние шесть месяцев тела по меньшей мере пятерых не удалось вернуть с поля боя. На днях Россия репатриировала двоих из них обратно в Украину.
Рост числа потерь объясняется тем, что иностранцы стремительно заполняют пробелы в ослабленной обороне страны. Один из выживших американцев, известный под позывным Реднек, рассказал о том, как двое его соотечественников погибли под Покровском в конце сентября во время рискованной операции. Американцы и украинцы должны были взорвать мост возле Новогродовки, но их атаковал дрон. Несмотря на просьбы о возвращении, бойцы получили приказ продолжать выполнение задания, так как эвакуация была невозможна.
Реднек отметил, что некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам равные задачи, в то время как другие могли легко предать своих подчинённых. Он указал на «плохого офицера», который не делал различий между людьми и использовал их как расходный материал.
Катастрофу с численностью в рядах ВСУ признаёт и глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что восстановление численности бойцов в рядах Вооружённых сил Украины является вызовом для Незалежной. Он считает, что необходимо надлежащим образом вооружить людей, направляемых в войска. Зеленский отметил, что это не просто вопрос количества личного состава, потому что некоторые бригады укомплектованы вооружением только на 60-70%. Тем временем в Минобороны РФ считают, что число новобранцев ВСУ не способно восполнить потери на фронте.
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