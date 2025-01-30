Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 января, 13:41

CNN сообщил о пропаже более 20 американских наёмников на Украине

CNN: Более 20 наёмников из США пропали без вести на Украине

За последние полгода количество американских добровольцев, погибших в Украине, значительно возросло, сообщает CNN. В ходе расследования выяснилось, что более 20 американцев пропали без вести на передовой, а за последние шесть месяцев тела по меньшей мере пятерых не удалось вернуть с поля боя. На днях Россия репатриировала двоих из них обратно в Украину.

Рост числа потерь объясняется тем, что иностранцы стремительно заполняют пробелы в ослабленной обороне страны. Один из выживших американцев, известный под позывным Реднек, рассказал о том, как двое его соотечественников погибли под Покровском в конце сентября во время рискованной операции. Американцы и украинцы должны были взорвать мост возле Новогродовки, но их атаковал дрон. Несмотря на просьбы о возвращении, бойцы получили приказ продолжать выполнение задания, так как эвакуация была невозможна.

Реднек отметил, что некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам равные задачи, в то время как другие могли легко предать своих подчинённых. Он указал на «плохого офицера», который не делал различий между людьми и использовал их как расходный материал.

Ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тысяч человек
Ежемесячные потери ВСУ составляют около 50 тысяч человек

Катастрофу с численностью в рядах ВСУ признаёт и глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что восстановление численности бойцов в рядах Вооружённых сил Украины является вызовом для Незалежной. Он считает, что необходимо надлежащим образом вооружить людей, направляемых в войска. Зеленский отметил, что это не просто вопрос количества личного состава, потому что некоторые бригады укомплектованы вооружением только на 60-70%. Тем временем в Минобороны РФ считают, что число новобранцев ВСУ не способно восполнить потери на фронте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Оксана Попова
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