ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС

Украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Энергодара Максим Пухов. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в городе. Пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет», — написал Пухов в телеграм-канале.