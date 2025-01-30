ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС
Украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Энергодара Максим Пухов. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.
«Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в городе. Пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет», — написал Пухов в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что ВСУ осуществили масштабный обстрел спального района Кременной, расположенной в ЛНР. По информации, предоставленной послом по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родионом Мирошником, в результате атаки есть пострадавший.
Telegram / ЗАЭС. Официально