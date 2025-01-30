Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 января, 12:47

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали Энергодар, где расположена ЗАЭС

Украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Энергодара Максим Пухов. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

«Киевским режимом при помощи дрона-камикадзе совершена очередная попытка дестабилизировать жизнь в городе. Пострадавших и возгораний в результате атаки ВСУ нет», — написал Пухов в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ осуществили масштабный обстрел спального района Кременной, расположенной в ЛНР. По информации, предоставленной послом по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родионом Мирошником, в результате атаки есть пострадавший.

Станция нефтепровода «Дружба» в Брянской области была атакована двумя ракетами
Станция нефтепровода «Дружба» в Брянской области была атакована двумя ракетами
Обложка ©

Telegram / ЗАЭС. Официально

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar