Станция нефтепровода «Дружба» в Брянской области была атакована двумя ракетами

Вооружённые силы Украины нанесли удар по распределительной станции нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Брянской области, применив две американские ракеты. Сообщается, что разрушений и пострадавших в результате этой атаки не зафиксировано.

По информации SHOT, за одну ночь украинские войска выпустили семь ракет из систем залпового огня Himars по приграничным территориям. Одна из ракет была перехвачена над Курской областью, неподалеку от Кореневского района. В результате этих атак никто не пострадал.