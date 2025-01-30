ВСУ атаковали дронами станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области
ВСУ атаковали беспилотниками Брянскую область, очевидцы сообщают о пожаре в районе Новозыбкова. Предварительно, целью атаки могла стать распределительная станция нефтепровода «Дружба», пишет SHOT.
По словам местных жителей, в небе над городом были слышны громкие взрывы, предварительно было сбито несколько воздушных целей. После этого началось возгорание в одном из районов — зарево наблюдают в стороне посëлков Мамай и Замишево. Официальной информации пока не было.
Напомним, украинские войска уже пытались атаковать нефтепровод «Дружбу» в начале января, направив в его сторону рой дронов со взрывчаткой. Два украинских беспилотника были уничтожены системой ПВО, третий упал на территории нефтеперекачивающей станции.
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