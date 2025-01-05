Рой дронов ВСУ со взрывчаткой атаковал нефтепровод «Дружба» под Брянском
SHOT: Три дрона ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
Несколько беспилотников со взрывчаткой попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в посёлке Десна Выгоничского района Брянской области. По данным SHOT, сегодня ВСУ запустили три БПЛА.
Два украинских беспилотника были уничтожены нашей системой ПВО, третий упал на территории нефтеперекачивающей станции (НПС). Он мог нести до 3,5 кг боевой части: взрывчатку с поражающими элементами. «Птичку» обезвредили и уничтожили. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
В конце декабря Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Произошло это вскоре после заявления премьера Словакии Роберта Фицо о потенциальной приостановке поставок электричества.