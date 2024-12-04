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4 декабря, 11:23

В Чехию внезапно перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

В среду Чехия внезапно прекратила получать нефть по южной ветви трубопровода «Дружба». Эту информацию подтвердил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек. Через южную ветку трубопровода в Чехию поступает 58% всей нефти.

«Мы осведомлены о данной ситуации и поддерживаем контакт со всеми заинтересованными сторонами», — отметил министр.

По словам Влчека, в стране имеются достаточные запасы нефти, а нефтеперерабатывающие заводы «хорошо подготовлены к этой ситуации».

Представитель чешского оператора нефтепровода «Дружба» Барбора Пуцова сообщила, что вскоре будет выпущено официальное заявление о текущей ситуации с поставками нефти.

Оператор не исключил версию о намеренном повреждении нефтепровода «Дружба»
Оператор не исключил версию о намеренном повреждении нефтепровода «Дружба»

Напомним, что накануне в Польше была обнаружена утечка нефти из трубопровода «Дружба», а в Словакии и Венгрии заявили о возможных диверсиях на этом нефтепроводе.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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