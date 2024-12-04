В Чехию внезапно перестала поступать нефть по трубопроводу «Дружба»

В среду Чехия внезапно прекратила получать нефть по южной ветви трубопровода «Дружба». Эту информацию подтвердил министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек. Через южную ветку трубопровода в Чехию поступает 58% всей нефти.

«Мы осведомлены о данной ситуации и поддерживаем контакт со всеми заинтересованными сторонами», — отметил министр.

По словам Влчека, в стране имеются достаточные запасы нефти, а нефтеперерабатывающие заводы «хорошо подготовлены к этой ситуации».