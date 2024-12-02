Украинца, готовившего теракт на нефтепроводе «Дружба», вышлют из Словакии

Словацкий телеканал Markíza сообщил, что украинца, который мог быть связан с группой, угрожавшей безопасности объектов критической инфраструктуры страны включая нефтепровод «Дружба», планируют выдворить из страны.

По информации органов госбезопасности, задержанные предполагали подготовку террористического акта на нефтепроводе «Дружба», однако оба мужчины были отпущены без предъявления обвинений. Адвокат одного из украинцев заявил, что у него не нашли никаких улик, подтверждающих эти обвинения.

МВД Словакии не исключает, что группа могла планировать атаки на объекты критической инфраструктуры, включая нефтепровод «Дружба». В ходе обысков были обнаружены дроны, парики, маски и карты критически важных объектов. Тем не менее, по данным служб безопасности, риск атак все ещё сохраняется.