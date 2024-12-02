Украинца, готовившего теракт на нефтепроводе «Дружба», вышлют из Словакии
Markza: Словакия вышлет украинца, готовившего подрыв нефтепровода «Дружба»
Словацкий телеканал Markíza сообщил, что украинца, который мог быть связан с группой, угрожавшей безопасности объектов критической инфраструктуры страны включая нефтепровод «Дружба», планируют выдворить из страны.
По информации органов госбезопасности, задержанные предполагали подготовку террористического акта на нефтепроводе «Дружба», однако оба мужчины были отпущены без предъявления обвинений. Адвокат одного из украинцев заявил, что у него не нашли никаких улик, подтверждающих эти обвинения.
МВД Словакии не исключает, что группа могла планировать атаки на объекты критической инфраструктуры, включая нефтепровод «Дружба». В ходе обысков были обнаружены дроны, парики, маски и карты критически важных объектов. Тем не менее, по данным служб безопасности, риск атак все ещё сохраняется.
Ранее, 26 ноября, в городе Михаловце на востоке Словакии был задержан украинец, подозреваемый в организации атаки на нефтепровод «Дружба». Полиция провела обыск его автомобиля и арендованного жилья, где он жил с женой и двумя детьми.
А 1 декабря в окрестностях Пнево на польской территории произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба». Угроза возгорания или взрыва была исключена. Оператор принял решение отключить одну из насосных станций для снижения рисков. В настоящее время осуществляется устранение неполадок. Не исключается вероятность умышленного повреждения нефтепровода. Между тем, известно, что инцидент на «Дружбе» не оказал влияния на поставки российской нефти в Германию.
Kandinsky 3.1 / Life.ru