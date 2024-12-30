Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Примечательно, что это произошло вскоре после заявления премьера Словакии Роберта Фицо о потенциальной приостановке поставок электричества.

Как пишет Mash, удар по объекту, располагающемуся в посёлке Мамай, был нанесён в 4:30 утра. По предварительным данным при помощи ракеты-дрона «Пекло». Трубопровод остался цел, лишь частично разрушилось техническое здание на территории. Люди не пострадали. Данный участок является последним пунктом прокачки перед отправкой за границу.