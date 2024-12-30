ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в РФ после угрозы Фицо оставить Украину без электричества
Mash: ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Примечательно, что это произошло вскоре после заявления премьера Словакии Роберта Фицо о потенциальной приостановке поставок электричества.
Как пишет Mash, удар по объекту, располагающемуся в посёлке Мамай, был нанесён в 4:30 утра. По предварительным данным при помощи ракеты-дрона «Пекло». Трубопровод остался цел, лишь частично разрушилось техническое здание на территории. Люди не пострадали. Данный участок является последним пунктом прокачки перед отправкой за границу.
Напомним, ранее Фицо решил прекратить поставки электроэнергии на Украину, если с 1 января 2025 года она остановит транзит российского газа. Он заявил, что такое решение Киева приведёт к дополнительным расходам для Европы на энергоносители в размере €120 миллиардов в 2025–2026 годах, а Братислава недополучит около €500 миллионов в год.
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