Ещё два украинских беспилотника сбили над Крымом российские ПВО

Два украинских беспилотных летательных аппарата сбили над Крымом российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство обороны России.

«Около 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Отметим, что этим же вечером над Республикой Крым отразили атаку трёх вражеских дронов. Беспилотники атаковали российскую территорию в период с 17:45 до 18:55.