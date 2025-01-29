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Регион
29 января, 20:00

Ещё два украинских беспилотника сбили над Крымом российские ПВО

Два украинских беспилотных летательных аппарата сбили над Крымом российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило в Telegram-канале Министерство обороны России.

«Около 20:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

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Отметим, что этим же вечером над Республикой Крым отразили атаку трёх вражеских дронов. Беспилотники атаковали российскую территорию в период с 17:45 до 18:55.

Напомним, в ночь на 29 января над российскими регионами сбили 104 дрона. Массированной атаке подверглись Белгородская, Курская, Брянская, Смоленская, Тверская, Нижегородская, Калужская, Ростовская и Ленинградская области.

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Telegram / Минобороны России

Лия Мурадьян
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