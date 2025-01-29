Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 17:17

Три украинских беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских дрона в небе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА – над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны
Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны

Ранее Life.ru сообщал, что в небе над Ростовом-на-Дону прогремели несколько сильных взрывов. По предварительным данным, это могла работать российская ПВО. Громкие звуки были слышны в окрестностях села Кулешовка, а в посёлке Северный сработала тревожная сирена.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar