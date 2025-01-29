Три украинских беспилотника сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских дрона в небе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 17.45 до 18.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: три БПЛА – над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.