Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны. По данным SHOT , пожарные начали профилактическое орошение металлических конструкций завода «СИБУР-Кстово» для контроля за процессом горения.

Работники лаборатории завершили исследование атмосферного воздуха и не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций, что означает отсутствие угрозы для окружающей среды. Представители предприятия сообщили, что будут открыто информировать общественность о результатах мониторинга качества воздуха.