Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны
SHOT: Пожарные начали профилактическое орошение конструкций Кстовской промзоны
Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны. По данным SHOT, пожарные начали профилактическое орошение металлических конструкций завода «СИБУР-Кстово» для контроля за процессом горения.
Кстовская промзона после ликвидации огня. Видео © SHOT
Работники лаборатории завершили исследование атмосферного воздуха и не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций, что означает отсутствие угрозы для окружающей среды. Представители предприятия сообщили, что будут открыто информировать общественность о результатах мониторинга качества воздуха.
Напомним, дроны атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области около 7 часов утра. На предприятии вспыхнул пожар. Однако к 10:57 мск открытое пламя устранили. В результате происшествия никто не пострадал.
Life.ru / Шедеврум