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Регион
29 января, 15:24

Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны

SHOT: Пожарные начали профилактическое орошение конструкций Кстовской промзоны

Появилось видео с Кстовской промзоны, которую атаковали украинские дроны. По данным SHOT, пожарные начали профилактическое орошение металлических конструкций завода «СИБУР-Кстово» для контроля за процессом горения.

Кстовская промзона после ликвидации огня. Видео © SHOT

Работники лаборатории завершили исследование атмосферного воздуха и не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций, что означает отсутствие угрозы для окружающей среды. Представители предприятия сообщили, что будут открыто информировать общественность о результатах мониторинга качества воздуха.

Обломки БПЛА упали на предприятие в Кстовской промзоне, пострадавших нет
Обломки БПЛА упали на предприятие в Кстовской промзоне, пострадавших нет

Напомним, дроны атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области около 7 часов утра. На предприятии вспыхнул пожар. Однако к 10:57 мск открытое пламя устранили. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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