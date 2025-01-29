Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 11:53

Очевидцы сообщают о серии громких взрывов в небе над Ростовом-на-Дону

SHOT: Жители Ростова-на-Дону сообщают о нескольких взрывах в небе

Несколько громких взрывов прямо сейчас слышны в небе над Ростовом-на-Дону. Предположительно, в регионе сработала российская система ПВО. Об этом SHOT сообщили местные жители.

Звуки громких взрывов были слышны в районе села Кулешовка, а в посёлке Северный сработала сирена. Кроме того, свидетелями взрывов стали жители Таганрога.

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской и Мурманской областями
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Курской и Мурманской областями

Напомним, что сегодня ночью российская противовоздушная оборона сбила 104 беспилотника в нескольких регионах страны. Три дрона были уничтожены над Нижегородской и Калужской областями, что стало причиной временных ограничений в работе аэропорта. Ещё 47 дронов ликвидировали в Курской области, 27 — в Брянской, 11 — в Смоленской. Все воздушные аппараты были успешно перехвачены и нейтрализованы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar