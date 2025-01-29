Очевидцы сообщают о серии громких взрывов в небе над Ростовом-на-Дону

Несколько громких взрывов прямо сейчас слышны в небе над Ростовом-на-Дону. Предположительно, в регионе сработала российская система ПВО. Об этом SHOT сообщили местные жители.

Звуки громких взрывов были слышны в районе села Кулешовка, а в посёлке Северный сработала сирена. Кроме того, свидетелями взрывов стали жители Таганрога.

Напомним, что сегодня ночью российская противовоздушная оборона сбила 104 беспилотника в нескольких регионах страны. Три дрона были уничтожены над Нижегородской и Калужской областями, что стало причиной временных ограничений в работе аэропорта. Ещё 47 дронов ликвидировали в Курской области, 27 — в Брянской, 11 — в Смоленской. Все воздушные аппараты были успешно перехвачены и нейтрализованы.