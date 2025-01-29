FPV-дроны ВСУ нанесли удар по территории предприятия в Белгородской области

ВСУ вновь ударили по Белгородской области. Четыре FPV-дрона атаковали территорию одного из предприятий, в результате чего на крыше одного из зданий возник пожар. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотников продолжают атаки по нашей области. Предварительно, обошлось без пострадавших. В Валуйском округе в селе Двулучное 4 FPV-дрона ударили по территории предприятия — произошло возгорание кровли одного из зданий, повреждён грузовой автомобиль», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор сообщил, что ещё один вражеский дрон атаковал микроавтобус на участке дороги Уразово — Двулучное, в результате чего транспортное средство получило серьёзные повреждения. Также в результате взрыва беспилотника были выбиты окна и повреждены фасад и забор частного дома в селе Безлюдовка Шебекинского округа.