ВСУ осуществили масштабный обстрел спального района Кременной, расположенной в Луганской Народной Республике (ЛНР). По информации, предоставленной послом по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родионом Мирошником, в результате атаки есть пострадавший.

Он отметил, что украинские силы нанесли массированный удар по Кременной, в результате которого было выпущено свыше 30 снарядов, включая те, что содержали кассетные боеприпасы. В результате обстрела серьёзные повреждения получили как жилые дома, так и административное здание. На данный момент известно о как минимум одном раненом среди гражданского населения.

«Значительная часть города без энергоснабжения. < > Местные власти ведут обход домов, принимаются меры к ликвидации последствий обстрела гражданских объектов», — написал он в телеграм-канале.