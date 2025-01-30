Часть Кременной обесточена из-за массированного удара ВСУ
Мирошник: ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, есть пострадавший
ВСУ осуществили масштабный обстрел спального района Кременной, расположенной в Луганской Народной Республике (ЛНР). По информации, предоставленной послом по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родионом Мирошником, в результате атаки есть пострадавший.
Он отметил, что украинские силы нанесли массированный удар по Кременной, в результате которого было выпущено свыше 30 снарядов, включая те, что содержали кассетные боеприпасы. В результате обстрела серьёзные повреждения получили как жилые дома, так и административное здание. На данный момент известно о как минимум одном раненом среди гражданского населения.
«Значительная часть города без энергоснабжения. < > Местные власти ведут обход домов, принимаются меры к ликвидации последствий обстрела гражданских объектов», — написал он в телеграм-канале.
Также известно, что войска киевского режима начали засеивать немецкими минами серую зону под Кременной. Прежде украинские войска уже использовали эти мины, но в последнее время их не было видно. Плотность засеивания на широкой территории может сигнализировать о новой поставке оружия.
Life.ru / Шедеврум