ВСУ нанесли удар по Горловке, ранены два сотрудника МЧС России

Здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) подверглось обстрелу со стороны украинских военных. В результате атаки ВСУ в Горловке Донецкой Народной республики ранения получили два сотрудника МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ДНР.

«В ДНР пострадали два сотрудника МЧС России. В Горловке здание ВГСЧ подверглось обстрелу», — сказано в сообщении регионального ведомства.

В сообщении отметили, что два респираторщика были госпитализированы с минно-взрывными травмами. По данным медицинских работников, угрозы для их жизни нет.