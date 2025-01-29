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Регион
29 января, 12:51

ВСУ нанесли удар по Горловке, ранены два сотрудника МЧС России

Здание военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) подверглось обстрелу со стороны украинских военных. В результате атаки ВСУ в Горловке Донецкой Народной республики ранения получили два сотрудника МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ДНР.

«В ДНР пострадали два сотрудника МЧС России. В Горловке здание ВГСЧ подверглось обстрелу», — сказано в сообщении регионального ведомства.

В сообщении отметили, что два респираторщика были госпитализированы с минно-взрывными травмами. По данным медицинских работников, угрозы для их жизни нет.

В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ
В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ

Ранее сообщалось, что в результате удара по Горловке умер один местный житель. Две женщины и ребёнок получили серьёзные ранения после обстрела ДНР с применением ствольной артиллерии и снарядов кассетного типа.

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VK / МЧС ДНР

Ольга Сливченко
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