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Регион
25 января, 19:17

Обстрел Горловки со стороны ВСУ унёс жизнь мирного жителя и едва не убил ребёнка

Горловка вновь подверглась обстрелу со стороны боевиков ВС Украины. Противник применил ствольную артиллерию и снаряды кассетного типа. Жертвой атаки стал пожилой мужчина, ещё три человека получили ранения. За жизни пострадавших борются медики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Погибшим оказался местный житель 1958 года рождения. В числе раненых женщины 1962 и 1980 годов рождения, а также мальчик 2013 года рождения.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.

В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ
В Горловке 12 мирных жителей пострадали при очередном обстреле ВСУ

Кассетными боеприпасами 25 января был атакован и белгородский город Шебекино. В момент удара там находился губернатор области Вячеслав Гладков. Лишь чудом никто из мирных не пострадал.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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