Обстрел Горловки со стороны ВСУ унёс жизнь мирного жителя и едва не убил ребёнка

Горловка вновь подверглась обстрелу со стороны боевиков ВС Украины. Противник применил ствольную артиллерию и снаряды кассетного типа. Жертвой атаки стал пожилой мужчина, ещё три человека получили ранения. За жизни пострадавших борются медики, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Погибшим оказался местный житель 1958 года рождения. В числе раненых женщины 1962 и 1980 годов рождения, а также мальчик 2013 года рождения.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал глава региона.