«Услышали звук прилёта»: Гладков заявил об обстреле Шебекино во время его поездки в город

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области, в это время там с рабочей поездкой находился губернатор Вячеслав Гладков. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Гладков совершил рабочую поездку в Шебекино. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

«Когда осматривали один из объектов, услышали звук прилёта. Местные сразу определили — кассеты. Следом — сирена. К счастью, [обошлось] без пострадавших», — написал Гладков.

Губернатор дополнил, что в результате атаки загорелась хозяйственная постройка, огонь полностью её уничтожил. В пяти жилых домах выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы. Кроме того, в одном из домов пробита газовая труба. Глава региона уточнил, что осколками посечены три машины, также в одном многоквартирном доме повреждены окна.

Кроме того, в селе Отрадное атаке подвергся частный дом. Беспилотник повредил окна. По словам губернатора, экстренные службы продолжают работать на местах. Также глава региона в ходе рабочей поездки проверил восстановление повреждённых домов, поговорил с жителями Шебекина. Сейчас специалисты обследуют повреждения сети местного проводного провайдера. Делается всё возможное, чтобы людям вернули Интернет, подытожил Гладков.