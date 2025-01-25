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25 января, 14:10

Выгоревшие квартиры и выбитые окна: Сальдо опубликовал первое фото из обстрелянных Алёшек

Сальдо опубликовал первое фото из обстрелянных ВСУ Алёшек в Херсонской области

Повреждённый дом в Алёшках. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Повреждённый дом в Алёшках. Обложка © VK / Владимир Сальдо

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алёшки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования в Херсонской области. Первое фото из города с повреждённым домом показал губернатор региона Владимир Сальдо в соцсетях.

На фото виден повреждённый жилой дом. Одна его часть полностью выгорела, на этажах пепел. Коммерческое помещение на первом этаже также разрушено, там выбиты стёкла.

Ранее сообщалось, что минимум три человека погибли в Алёшках при ударе ВСУ кассетными боеприпасами. По словам Владимира Сальдо, эта атака стала одной из самых массированных. Украинские войска также задействовали так называемый дрон «Баба-яга» для дистанционного минирования.

ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области, повреждён газопровод
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Дарья Нарыкова
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