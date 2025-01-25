Выгоревшие квартиры и выбитые окна: Сальдо опубликовал первое фото из обстрелянных Алёшек

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли город Алёшки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования в Херсонской области. Первое фото из города с повреждённым домом показал губернатор региона Владимир Сальдо в соцсетях.

На фото виден повреждённый жилой дом. Одна его часть полностью выгорела, на этажах пепел. Коммерческое помещение на первом этаже также разрушено, там выбиты стёкла.