СК завёл на боевиков ВСУ уголовное дело после обстрела Курской области

Главное военное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащих ВС Украины, причастных к обстрелу Курской области 30 января. Действия боевиков следователи квалифицировали как теракт.

«Установлено, что 30 января 2025 года боевики ВФУ, совершили целенаправленный обстрел населённых пунктов в Рыльском и Кореневском районах Курской области, где проживают мирные жители», — цитирует сообщение СК РИА «Новости».

По данным следователей, ранения в результате теракта получили два мирных жителя. Кроме того, повреждены некоторые объекты гражданской инфраструктуры.