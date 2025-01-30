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30 января, 19:29

СК завёл на боевиков ВСУ уголовное дело после обстрела Курской области

Главное военное следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении военнослужащих ВС Украины, причастных к обстрелу Курской области 30 января. Действия боевиков следователи квалифицировали как теракт.

«Установлено, что 30 января 2025 года боевики ВФУ, совершили целенаправленный обстрел населённых пунктов в Рыльском и Кореневском районах Курской области, где проживают мирные жители», — цитирует сообщение СК РИА «Новости».

По данным следователей, ранения в результате теракта получили два мирных жителя. Кроме того, повреждены некоторые объекты гражданской инфраструктуры.

Общие потери ВСУ в курском приграничье превысили 56 тысяч человек
Общие потери ВСУ в курском приграничье превысили 56 тысяч человек

Удары по Рыльскому и Кореневскому районам Курской области были нанесены вечером 30 января. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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