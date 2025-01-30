Общие потери ВСУ в курском приграничье превысили 56 тысяч человек
По данным Министерства обороны России, украинские войска понесли значительные потери в ходе боевых действий курском приграничье. К настоящему моменту они превысили 56 тысяч человек.
В ведомстве уточнили, что за весь период конфликта противник потерял более 56 140 военнослужащих, а также значительное количество техники: 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортёров и 1 653 боевые бронированные машины. Кроме того, среди утрат числятся 1 707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства, а также 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
Также в Министерстве обороны России сообщили, что ежемесячные потери Вооружённых сил Украины за последние полгода стабильно превышают 50 тысяч человек. Тем временем количество новобранцев в учебных центрах ВСУ едва дотягивает до 30 тысяч человек, даже с учётом активизации территориальных центров комплектования (ТЦК).
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