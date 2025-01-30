По данным Министерства обороны России, украинские войска понесли значительные потери в ходе боевых действий курском приграничье. К настоящему моменту они превысили 56 тысяч человек.

В ведомстве уточнили, что за весь период конфликта противник потерял более 56 140 военнослужащих, а также значительное количество техники: 325 танков, 241 боевую машину пехоты, 185 бронетранспортёров и 1 653 боевые бронированные машины. Кроме того, среди утрат числятся 1 707 автомобилей, 396 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства, а также 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.