Новости СВО. Капкан для ВСУ в Покровске, Армия России зачистила Нововасильевку, 31 января ВС РФ на границе Днепропетровской области, опорники боевиков в Часовом Яре выжигают «Солнцепёком», ВСУ покинули 100 тыс. дезертиров — дайджест в материале Life.ru 30 января, 21:07 Работа системы залпового огня в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

На границе Днепропетровской области и ДНР уже слышна артиллерийская канонада, украинские власти бегут из некоторых районов региона. После Курахова Российская армия штурмует Константинополь. Зеленский пытается насытить фронт «пушечным мясом» за счёт преподавателей и студентов. Наши солдаты презентовали «булл-пап»-версию АК-74.

Донецкая Народная Республика, 31 января

Покровское направление продолжает лидировать в плане успеха наступательных действий. ВС РФ начали бои за Константинополь.

За Курахово идут бои на территории Дачного, штурмовики дерутся за каждое здание. По ходу дела нам достаётся оставленная украинская техника — например, появились кадры с буксировкой бронеавтомобиля «Козак-2».

Другие вражеские бронеобъекты уничтожаются в специальных ловушках — про это пишет WarGonzo: «В районе Дачного наши передовые отряды не только расширяют зону контроля, но и делают минные засады для вражеской техники, не давая ей не только пойти в контрнаступление, но и отступить».

С российской стороны техника постоянно прогрессирует — так, на танки начали устанавливать новый элемент кустарной защиты от дронов. Направленные вверх подпружиненные прутья точно задержат летящий FPV-дрон — в результате его боеприпас разорвётся вдали от брони танка и не нанесёт ему существенного ущерба.

Под Часовым Яром продолжаются тяжёлые бои с использованием большого количества техники. С нашей стороны позиции украинцев обрабатывает «Солнцепёк». А операторы БПЛА на этом направлении настолько наловчились, что смогли уничтожить БМП-2 ВСУ с помощью сброса лёгкой гранаты.

Общее положение под Часовым Яром Telegram-канал «Два Майора» описывает следующим образом: «В Часовом Яре наши подразделения заняли позицию на вершине отвала на западной окраине рудника «Блок-9». Большая часть микрорайона Северный в Часовом Яре находится под контролем российских военных, сообщил командир группы штурмовиков бригады «Эспаньола». Южнее действуют подразделения ВДВ, севернее — 200-я бригада мотострелков ВС России».

На Северском направлении тоже зафиксировано продвижение ВС РФ в сопровождении дополнительно бронированной техники. Основные бои идут в районе Верхнекаменского.

В Дзержинске (украинское название — Торецк) бои перекинулись на местность южнее террикона шахты «Фомиха». Большая часть боёв происходит в застройке, противник пытается цепляться за каждый дом.

Десантники наносят огневое поражение расчётом ТОС-1А «Солнцепёк» по скоплению боевиков. Видео © Telegram / Colonelcassad

Курская область, 31 января

В Курской области наши бойцы смогли продвинуться в лесистой местности на севере Суджанского района. Основная часть боёв идёт за лесопосадки. В полях приграничья остаётся всё больше остовов западной техники — при этом Зеленский загоняет в регион новые и новые резервы, в том числе пограничников. Для того чтобы компенсировать потери, украинцы пытаются прятать свою технику в гражданской застройке. Получается, прямо скажем, не очень — отличное качество видео на наших дронах позволяет обнаруживать оккупантов даже в таких условиях.

Часть целей поражается на территории Сумской/Харьковской области, где украинцы прячут свою артиллерию и резервы.

Telegram-канал «Два Майора» пишет о ситуации в приграничье: «В Курской области группировка войск «Север» ведёт упорные бои в Свердликове и окрестных лесополосах. Сообщают о нашем продвижении на севере Суджанского района. Ожесточённые бои идут в Махновке и окрестных лесополосах, в самом селе пресечена попытка ВСУ высадить десантную группу на двух ББМ, которые были уничтожены вместе с личным составом. В Суджанский район идёт переброска всех возможных резервов противника, в т.ч. за счёт украинских пограничников из 94-го погранотряда ГПСУ, ловивших ранее уклонистов вдоль реки Тисы — на западных границах Украины».

Зеленский отправляет на убой преподавателей и студентов

Украинских студентов могут довольно скоро отправить на фронт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

В ВСУ продолжается кризис мобилизации. На фронте военные тоже не задерживаются. По сообщению Минобороны России, около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега. После отправки личного состава ПВО и ВВС в штурмы очередь дошла до военных преподавателей и студентов. Об этом прямо сказал Зеленский. Между прочим, «авиаполевые дивизии» из лётного персонала в конце войны формировал Третий рейх — так что украинцы идут точно по стопам своего кумира.

Тем временем на реке Тисе, протекающей на румыно-украинской границе, активно готовятся к новой волне украинской мобилизации, когда на фронт призовут молодёжь 18–25 лет. Вдоль всего берега установили колючую проволоку — теперь штурм реки и бегство в Европу для украинцев станут ещё сложнее.

На фронте испытали новый автомат Калашникова

АК-74 переделали в «булл-пап» — такого результата добились умельцы из 33-го отряда имени Маргелова. Обратная переделка не занимает много времени, при этом новая компоновка серьёзно уменьшает размеры автомата.

При этом из-за расположения магазина и выноса вперёд пистолетной рукоятки увеличивается кучность автоматической стрельбы. Такие автоматы хорошо подойдут для спецподразделений, разведчиков и других бойцов, для которых важны небольшие размеры личного оружия.

Авторы Кирилл Золотарев