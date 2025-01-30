Появились данные о хитром манёвре Зеленского в Суджанском районе
ТАСС: Командование ВСУ перебросило группу пограничников в Суджанский район
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Украинские силы перебросили на Суджанское направление отряд пограничников, которые ранее занимались задержанием уклонистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Противник продолжает наращивать свою группировку на суджанском направлении за счет пограничников. Накануне ночью была направлена еще одна группа сотрудников пограничной службы Украины из 94-го погранотряда, которые раньше занимались ловлей уклонистов», - отметил источник агентства.
Он также добавил, что российские военные смогли преодолеть сопротивление противника на севере Суджанского района и продвинуться более чем на 500 метров.
Ранее Life.ru сообщал, что вооружённые силы Украины направляют элитные подразделения для штурма российских позиций в Курской области. Кроме того, они активно усиливают приграничные районы региона техникой, произведенной по стандартам НАТО. Российские военные эксперты считают, что Киев стремится укрепить свое присутствие в Курской области, рассчитывая таким образом занять выгодную переговорную позицию к моменту встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.