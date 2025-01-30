Появились данные о хитром манёвре Зеленского в Суджанском районе

Украинские силы перебросили на Суджанское направление отряд пограничников, которые ранее занимались задержанием уклонистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Противник продолжает наращивать свою группировку на суджанском направлении за счет пограничников. Накануне ночью была направлена еще одна группа сотрудников пограничной службы Украины из 94-го погранотряда, которые раньше занимались ловлей уклонистов», - отметил источник агентства.