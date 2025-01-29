Командир взвода БПЛА 810-й бригады морпехов Егерь рассказал, как его подразделение перебросили в Курскую область 25 июля. 7 августа взвод отправился на разведку в Суджу, бойцы предварительно осмотрели местность с помощью «птичек» и зашли в городскую черту. Первый удар ВСУ нанесли около моста.

«FPV-дрон атаковал машину, в которой ехала женщина с детьми-инвалидами. Они сгорели заживо. После этого поступил приказ от командира роты: «Мы остаёмся и не имеем права уйти», — вспоминает Егерь в беседе с RT.

Командир роты штурмовиков Буня сказал, что его подчинённые на «Газелях» вывезли из Суджи порядка 80 гражданских в Большое Солдатское.

Бойцы заняли здание местной администрации — оттуда открывался вид на всю Суджу, постепенно стали приходить жители окрестностей. В один из дней, как сообщил Егерь, здание подверглось обстрелу со стороны ВСУ. К счастью, удар цели не достиг — снаряд попал в гараж с автомобилями, который мгновенно загорелся. После этого было решено переместить гражданских в другое здание.

Снабжение едой местных обеспечивалось бойцами ВС России, они приносили людям продукты из магазина. В аптеке солдаты собрали медикаменты для раненых, уточнил Егерь. Украинские военнослужащие тоже набирали припасы в этом магазине. В ходе одной из вылазок российский боец смог угнать машину ВСУ стоявшую у магазина и загруженную продуктами. Командир подразделения Буня к тому моменту был тяжело ранен и Егерь принял командование. Часть местных жителей отказались эвакуироваться, им оставили еду и воду, сказав, что скоро прибудет подмога. Оставшиеся гражданские решили уходить с военными.