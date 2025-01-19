В Курской области российские войска за последние сутки уничтожили более 130 солдат ВСУ, ещё шестеро были захвачены в плен. Украинские военные активно перебрасывают натовскую технику и элитный 73-й полк ССО Украины.

По данным SHOT, в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, и наблюдается значительное скопление техники из стран НАТО. 73-й полк ССО, ранее понесший серьёзные потери при попытках высадки в Херсонской области, теперь направляется в Курскую область. Это подтверждают бойцы нескольких подразделений ВС РФ.