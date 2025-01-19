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19 января, 08:01

ВСУ перебрасывают натовскую технику и элитный 73-й полк ССО в курское приграничье

В Курской области российские войска за последние сутки уничтожили более 130 солдат ВСУ, ещё шестеро были захвачены в плен. Украинские военные активно перебрасывают натовскую технику и элитный 73-й полк ССО Украины.

По данным SHOT, в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, и наблюдается значительное скопление техники из стран НАТО. 73-й полк ССО, ранее понесший серьёзные потери при попытках высадки в Херсонской области, теперь направляется в Курскую область. Это подтверждают бойцы нескольких подразделений ВС РФ.

Российские военные фиксируют масштабные перемещения натовской и украинской техники и продолжают операции по их уничтожению.

ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области
ВСУ бросают элитных военных на штурмы в Курской области

ВС РФ активно наступают в Курской области на всех направлениях. Как ранее сообщили в Минобороны, наши бойцы освободили уже 63,2% территории, занятой ВСУ. Украинская сторона несёт катастрофические потери.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Оксана Попова
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