Трогательная патриотическая акция прошла в удерживаемой ВСУ Судже

Жители Суджи, города в Курской области, который в настоящее время находится под контролем украинских войск, провели патриотическую акцию к годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

В мероприятии участвовали ученики 5-11 классов Суджанской школы-интерната. В связи с тем, что занятия проходят в дистанционном формате, классный час под названием «Блокадная память страницы» был организован онлайн. Сначала школьникам была предложена презентация, посвящённая трагическим страницам истории непокорённого города, после чего состоялось обсуждение этой значимой темы.