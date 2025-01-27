Трогательная патриотическая акция прошла в удерживаемой ВСУ Судже
Daily Storm: Акцию «Блокадная ласточка» провели в Судже, занятой ВСУ
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Жители Суджи, города в Курской области, который в настоящее время находится под контролем украинских войск, провели патриотическую акцию к годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
В мероприятии участвовали ученики 5-11 классов Суджанской школы-интерната. В связи с тем, что занятия проходят в дистанционном формате, классный час под названием «Блокадная память страницы» был организован онлайн. Сначала школьникам была предложена презентация, посвящённая трагическим страницам истории непокорённого города, после чего состоялось обсуждение этой значимой темы.
Также в нескольких детских садах Курска прошли мероприятия «Блокадная ласточка» и занятия «Разговоры о важном». Педагоги вместе с детьми создали символы в память о событиях 1941-1944 годов.
Ранее президент России Владимир Путин приехал на Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы отдать дань памяти жителям и защитникам Ленинграда, погибшим во время блокады. Позже глава государства принял участие в церемонии вручения наград ленинградским ветеранам в день 81-й годовщины снятия блокады фашистов. Он напомнил, что осада города с мирными жителями является одним из самых страшных преступлений против человечества.